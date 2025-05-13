Путін навряд чи приїде до Стамбула, щоб зустрітися із Зеленським - ISW

Російські чиновники створюють для ватажка рашистів Владіміра Путіна умови, щоб він відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі для двосторонніх переговорів щодо припинення вогню, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики згадали, зокрема, заяву заступника спікера Ради федерації РФ Константіна Косачова, який 12 травня назвав запрошення Зеленського «комедією» і сказав, що зустрічі на високому рівні не організовуються в «такій складній ситуації». Крім того, в ISW наводять заяву заступника голови комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Алєксєя Чепи, який 12 травня висловив сумнів у тому, що Путін поїде до Стамбула для зустрічі із Зеленським, натякнувши, що Росія не може довіряти Україні в будь-яких переговорах, оскільки Україна, за його словами, порушила попередні домовленості.

«Кремлівські чиновники офіційно не відповіли на запрошення Зеленського, хоча заяви російських чиновників нижчого рівня свідчать про те, що Путін, ймовірно, не поїде до Стамбула і не зустрінеться із Зеленським», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни також заявили, що Путін активно готував російську громадськість до довгої війни, а не до близької мирної угоди, зокрема використовуючи хибний наратив про те, що Зеленський і український уряд є нелегітимними.

«Путін і російські чиновники часто використовують цей наратив, щоб виправдати відмову Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною і для досягнення стратегічної воєнної мети Росії – створення проросійського маріонеткового уряду в Києві. Путін може вирішити, що Кремлю потрібно буде скоригувати або повністю відмовитися від цього наративу, щоб підготувати російську громадськість до прямих переговорів із Зеленським перед такими зустрічами», – йдеться в повідомленні.

При цьому в ISW кажуть, що не спостерігають ознак того, що Кремль змінить риторику. За словами аналітиків, Путін може натомість вирішити поки що відійти від цього наративу і посилити його використання, якщо Росія й Україна підпишуть мирну угоду, «щоб створити умови для відмови Росії від будь-якої майбутньої мирної угоди і відновлення війни в час, який обере РФ».

Будь-яка довгострокова мирна угода між Росією й Україною повинна містити чітке визнання РФ легітимності президента, уряду і Конституції України, наголосили в ISW.

Україна заявляє про готовність до довгострокового припинення вогню із Росією. Лідери провідних країн ЄС та США підтримали 30-денне перемир’я, починаючи з 12 травня. Москва, прямо не заявляючи про свою незгоду, наполягає на початку мирних переговорів без попередніх умов, тобто без припинення вогню. Президент Росії Володимир Путін запропонував провести переговори у Стамбулі 15 травня.

Український президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що поїде до Туреччини й розраховує 15 травня зустрітися там особисто з Путіним, хоча Путін про плани такої поїздки не говорив. Зі слів Зеленського випливає, що він збирається до Туреччини, навіть якщо припинення вогню не буде. Те саме з посиланням на джерела підтвердило видання Axios.

Президент США Дональд Трамп 12 травня, привітавши новину про можливу зустріч між Росією та Україною 15 травня, припустив, що під час запланованого на цей тиждень турне країнами Близького Сходу може опинитися в Стамбулі в четвер, 15 травня, коли там може відбутися українсько-російська зустріч.

Володимир Зеленський привітав заяву Дональда Трампа і сказав, що це «дуже важливі слова».