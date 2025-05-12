Кір Стармер оголосив про обмеження міграції до Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представив нову стратегію, яка має зменшити кількість легальних мігрантів у країні.

Про це йдеться в заяві глави уряду від 12 травня.

Стармер підкреслив, що цей план допоможе відновити контроль над державними кордонами та завершити період політичних помилок, який, на його думку, тривав за правління консерваторів. Він нагадав, що попри обіцянки попереднього уряду обмежити міграцію, кількість прибулих до Великої Британії з 2019 по 2023 рік зросла вчетверо — до майже мільйона людей.

За словами прем’єра, уряд планує навести порядок у системі: посилити вимоги до знання мови, ускладнити отримання постійного місця проживання та обмежити доступ до віз для некваліфікованих працівників. Зокрема, тепер на постійне проживання доведеться чекати 10 років замість 5.

Також нова стратегія передбачає:

підвищення рівня освіти для кваліфікованих працівників до магістерського ступеня;

скасування віз для некваліфікованих працівників у сфері догляду;

жорсткіші вимоги для навчальних закладів, які приймають іноземців;

посилення візового контролю.

Стармер наголосив, що мігранти повинні інтегруватися в британське суспільство, зокрема вивчати мову. Водночас він зауважив, що Велика Британія повинна залишатися конкурентною у залученні фахівців у галузях науки, технологій та медицини.

Докладніші зміни уряд планує оголосити влітку. Законопроєкт про безпеку кордонів і міграцію вже розглядає парламент.