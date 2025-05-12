У Києві – спалах гепатиту А: що відомо

У Солом’янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А — кількість інфікованих досягла 36 осіб. Про це повідомила очільниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, на стаціонарному лікуванні наразі перебувають 20 дорослих та 16 дітей. Для порівняння, на початку березня госпіталізованих було лише шестеро. Гінзбург наголосила, що хоча така цифра може здатися незначною для мегаполіса, експерти вважають динаміку зростання тривожною.

Гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергій Чумак повідомив в етері телемарафону, що фахівці розпочали епідеміологічне розслідування та опитування пацієнтів.

За його словами, спалах хвороби фіксується, коли кількість хворих перевищує п’ять осіб. Це дає змогу своєчасно виявити джерело інфекції та не допустити подальшого поширення.

Чумак зазначив, що у районі проживання інфікованих є як централізоване водопостачання, так і бювети та озеро. Зразки води з бюветів уже були відібрані для аналізу. На цей момент збудника гепатиту в них не виявлено.