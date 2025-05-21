Спалах гепатиту А в Києві: хвороба поширюється серед дітей

У столиці триває епідеміологічне розслідування через спалах гепатиту А. Як повідомив головний санітарний лікар Києва та очільник міського Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Сергій Чумак, наразі захворювання лабораторно підтверджено у 76 осіб, з яких 35 — діти.

До медичних закладів госпіталізовано 30 пацієнтів, включаючи 13 неповнолітніх. Усі хворі перебувають у стані легкого або середнього ступеня важкості.

За попередніми висновками епідеміологів, ймовірною причиною спалаху стало разове забруднення водопровідної системи, яке могло мати місце у другій половині березня. Саме в цей час мешканці мікрорайону Відрадний масово скаржилися на сторонній смак і запах води з-під крана. Проте результати перевірок води з централізованого водопостачання, бюветів та природних джерел не виявили слідів вірусу гепатиту А.

Було обстежено понад 640 мешканців мікрорайону Відрадний. У 15 осіб експрес-тести дали позитивний результат. Обстеження населення триває.

Довідка: Зазвичай людина заражається гепатитом А через вживання брудної води, побутовим шляхом, при контакті з хворим. Інкубаційний період складає від 7 до 40 днів. Симптоми гепатиту А – різка слабкість, нудота, невисока температура, більу м’язах.

Переджовтяничний період: триває від 2 до 14 днів, починається гостро з підвищення температури до 38-39 градусів.

Щоб запобігти цій хворобі потрібно дотримуватись простих правил: пити лише чисту кип’ячену або бутильовану воду, добре мити руки, а за найменшої підозри обов’язково звертатися до лікаря.