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Трамп розглядає можливість прилетіти до Стамбула на зустріч Зеленського з Путіним

Трамп розглядає можливість прилетіти до Стамбула на зустріч Зеленського з Путіним

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість візиту до Стамбула, де може відбутися особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та ватажка рашистів Владіміра Путіна.

Про це американський лідер сказав під час брифінгу у Білому домі, повідомляє Укрінформ.

“Я розглядаю можливість теж полетіти туди. Не знаю ще, де я буду у четвер, у мене дуже багато зустрічей, але я розмірковую над тим, щоб прилетіти туди. Така імовірність існує”, - сказав глава Білого дому.

Він зазначив, що “наполягав на проведенні цієї зустрічі, й вона врешті відбудеться”.

“Думаю, від цієї зустрічі у четвер між Росією та Україною можна очікувати хороших результатів, вірогідно, обидва лідери будуть там”, - зауважив президент США.

Трамп додав, що “наполегливо працює над припиненням цього кровопролиття”. “Воно не має жодного сенсу!” - наголосив президент США.

Як відомо, Україна 10 травня разом із союзниками - Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею - запропонувала 30-денне припинення вогню без жодних умов. У разі відмови союзники України мають намір посилити санкції проти Росії.

Згодом Путін виступив із пропозицією провести прямі переговори з Україною «там, де вони були перервані» у 2022 році – у турецькому Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на припинення вогню Росією з понеділка і особисто чекатиме на Владіміра Путіна в Туреччині 15 травня.

Теги:

СтамбулДональд Трамп
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