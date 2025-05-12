Підтримку України сьогодні обговорять у Великій Британії

Сьогодні у Великій Британії відбудеться зустріч, на якій глава МЗС Великої Британії Девід Леммі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС. Під час переговорів буде обговорено не тільки безпекові питання, а й політичні та економічні аспекти підтримки України в умовах тривалої війни з Росією.

Леммі підкреслив, що сьогоднішній захід відбувається у надзвичайно важливий і критичний момент для колективної безпеки континенту. За словами британського міністра, цей виклик стосується не лише майбутнього України, а й екзистенційного становища всієї Європи. Леммі наголосив на важливості єдності європейських держав у протидії російській агресії, а також на необхідності продовження допомоги Україні для забезпечення її оборони та стабільності.

«Ми зіткнулися з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, який стоїть перед нами сьогодні, стосується не лише майбутнього України – він екзистенційний для Європи в цілому», — зазначив Леммі.

Одним із основних аспектів зустрічі стане оголошення нових санкцій проти осіб і організацій, які активно підтримують або сприяють агресивній політиці Росії щодо України. Це крок, який продовжить тиск на Кремль і тих, хто надає йому економічну та політичну підтримку. За інформацією джерел, санкції стосуватимуться не тільки окремих осіб, а й компаній, що фінансують або підтримують російські воєнні дії.