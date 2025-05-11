Засновник Благодійного Фонду «МІЛА» Олексій Юренко: Мама - це джерело сили, доброти й безумовної любові

"Ви — серце кожної родини, джерело сили, любові й натхнення. Навіть у складні часи ви даруєте тепло й підтримку. Бажаю вам здоров'я, радості й щасливих моментів поруч зі своїми дітьми та рідними. Для мене мама - це не лише родина. Це джерело сили, доброти й безумовної любові, яку хочеться передати своїм нащадкам. Сьогоднішнє свято для мене надзвичайно емоційне, адже 14 років тому моєї мами не стало. Я завжди любитиму свою маму Людмилу, вона назавжди - у моєму серці. Саме на її честь я створив благодійний фонд «МІЛА», а її слова стали для мене життєвим принципом: «Завжди допомагай людям, адже доброта - ознака сили!». І сьогодні кожна добра справа фонду - це втілення її мрій та щирих бажань", - написав у Facebook засновник Благодійного Фонду «МІЛА» Олексій Юренко.