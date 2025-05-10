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Полiтика

Ключовим елементом гарантій безпеки має стати контингент підтримки - Зеленський

Ключовим елементом гарантій безпеки має стати контингент підтримки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та лідери країн Коаліції охочих домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету і безпеки України.

"Ключовим елементом гарантій безпеки також має стати контингент підтримки", - сказав Зеленський на спільній пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві у суботу.

За його словами, учасники зустрічі "і надалі зміцнювати оборону України, зокрема українську армію". "Це включає як фінансування стійкості нашої оборони, так і інвестицію у виробництво зброї в Україні, у спільні проєкти та в європейських країнах", - повідомив президент України.

Він також повідомив, про продуктивний діалог з американською стороною. "Окремо я хочу відзначити, ми на різних рівнях працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Україна має дуже продуктивний діалог з президентом Трампом і в зв'язку з командою", - сказав президент України.

Зеленський подякував "всім, хто підтримує достойне закінчення цієї війни".

Теги:

Володимир ЗеленськийКоаліція охочих
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