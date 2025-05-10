Країна-агресор готує черговий удар по Україні балістичними ракетами

Росія закриє на 12 і 13 травня повітряний простір над ракетним полігоном Капустин Яр для ймовірного запуску балістичних ракет, йдеться на сайті "Мілітарний" з посиланням на сайт NOTAM (Notice to Airmen, повідомлення авіаперсоналу).

"Повідомлення про закриття повітряного простору в районі ракетного полігону було опубліковано 8 травня. Умови, що вказані в ньому, можуть свідчити про ймовірний запуск балістичних ракет", - пише "Мілітарний".

Заборона стосується всіх повітряних суден, що можуть здійснювати польоти в цьому районі. Повітряний простір буде закритий 12 і 13 травня щодня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

Аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року, напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орешник") по Дніпру.

"Відомо, що російська балістична ракета середньої дальності розроблена на основі РС-26 "Рубеж". Головне управління розвідки Міністерства оборони України деталізувало, що справжня назва комплексу не "Орешник", а "Кедр". На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами", - йдеться у повідомленні.

9 травня посольство США в Києві повідомило "про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів".