Україна вимагає позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв

Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтримує петицію французької громадської організації “За Україну, за їхню та нашу свободу!” з вимогами позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв (ICOM).

Про це повідомляє МКСК.

Міжнародна рада музеїв — створене у 1946 році у Парижі всесвітнє об’єднання музеїв та їх працівників для збереження, охорони та популяризації світової природничої та культурної спадщини, матеріальної та нематеріальної. ICOM об’єднує музеї з-понад 80 країн, де створені національні комітети.

Стаття 7.2 Кодексу етики ICOM визначає, що музейна політика повинна ґрунтуватися на міжнародному праві, яке є стандартом у тлумаченні етичного кодексу організації.

У петиції наголошено, що членство установ та осіб, які знищують, розграбовують та фальсифікують культурну спадщину, порушує ці принципи. Як пише французька організація, багато національних комітетів вже закликали до виключення Росії з ІСОМ – поки що безрезультатно.

З 2022 року Україна докладає зусиль для виключення РФ з ICOM, надаючи відповідні докази до Виконавчої ради організації щодо порушень, скоєних російськими музейниками — членами ICOM.

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Україна також запровадила санкції стосовно російських культурних діячів, директорів музеїв та вищих посадових осіб Міністерства культури РФ та Криму за проведення незаконних археологічних розкопок, що ведуться РФ на території Криму з 2014 року, а також вивезення культурних цінностей з окупованих територій, зокрема з українських музеїв.

У петиції також наголошується, що мета Росії полягає не лише у фізичному знищенні української культурної спадщини, а й у її привласненні та русифікації. Такі дії розпочалися ще у 2014 році після окупації Криму, коли з місцевих музеїв вивезли тисячі артефактів.

У 2016 році Третьяковська галерея влаштувала масштабну виставку робіт художника Івана Айвазовського, де 38 із 120 творів були взяті з кримських зібрань. Європейські музеї продовжували співпрацю з галереєю до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У липні 2024 року стало відомо, що об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО — Херсонес — був пограбований, а на його місці відкрили “Музей Криму та Новоросії”, що легітимізує російську агресію через пропаганду.

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З початком повномасштабної війни мародерство в захоплених регіонах лише посилилося. У Херсоні було викрадено понад 13 тисяч експонатів з музею Олексія Шовкуненка та Краєзнавчого музею. У Маріуполі росіяни вивезли твори Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі. Також зникла цінна колекція “Скіфського золота” з Мелітополя.

Зараз понад 77 музейних колекцій із тимчасово захоплених територій України включено до Державного каталогу Музейного фонду Російської Федерації.

Ці дії порушують норми міжнародного права, зокрема Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів, підписаною і Росією.

Автори петиції наголошують, що хоча міжнародне право одного дня може забезпечити повернення викрадених цінностей, судові процеси триватимуть роками. Тим часом російські артдилери вже відновлюють контакти з міжнародними колекціонерами, зокрема на відомих арт-ярмарках, як у Маастрихті.

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Міністерство інформує, що триває робота, спрямована на притягнення працівників музейної сфери держави-агресора до відповідальності за злочини проти української культурної спадщини.

Станом на лютий 2025 року ЮНЕСКО задокументувало знищення або пошкодження 485 культурних об’єктів з моменту повномасштабного вторгнення Росії, зокрема 149 релігійних будівель, 249 історичних споруд, 33 пам’ятники (включаючи меморіали Голокосту), 18 бібліотек, 32 музеї та 2 археологічні пам’ятки.

В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії пошкоджено 1453 пам’ятки культурної спадщини та 2286 об’єктів культурної інфраструктури.

За оцінками ЮНЕСКО, завдані російською агресією з 2014 року збитки українській культурній спадщині становлять понад $2,6 мільярда. Вважається, що це розграбування українських музеїв є наймасштабнішим із часів Другої світової війни. Для прикладу – в той час на території України окупаційними військами було знищено і викрадено понад 500 тисяч музейних експонатів, 51 млн книг, 46 млн архівних справ, а з 2015 до 2023 року лише в Криму рф провела понад 1 385 археологічних розкопок і вивезла приблизно 5 мільйонів артефактів.