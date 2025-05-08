﻿
Суспiльство

13-річна школярка рівненського ліцею напала на вчителя з циркулем

13-річна школярка рівненського ліцею напала на вчителя з циркулем

Інцидент стався в 24-му ліцеї Рівного, коли 13-річна учениця вдарила свого вчителя циркулем під час уроку.

Про це повідомили у Поліції Рівненщини.

Конфлікт виник через те, що дівчина під час заняття користувалася телефоном і не реагувала на зауваження вчителя. У відповідь педагог спробував втримати ученицю, щоб уникнути повторного нападу, і цей момент потрапив на відео.

Вчитель відмовився від подачі заяви до поліції, а батьки дівчини заявили, що не мають претензій до педагога. В результаті, ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчиною та її родиною, а школа продовжує перевірку інциденту.

Теги:

школа
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський наказав військовим не атакувати ворога під час путінського перемир'я
Надзвичайні події 08.05.2025 15:40:42
Зеленський наказав військовим не атакувати ворога під час путінського перемир'я
Читати
Головком ЗСУ повідомив про провал спроб тимчасового перемир’я
Полiтика 08.05.2025 15:30:54
Головком ЗСУ повідомив про провал спроб тимчасового перемир’я
Читати
Петро Мага: Сьогоднішній день - це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»
Точка зору 08.05.2025 15:19:19
Петро Мага: Сьогоднішній день - це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»
Читати

Популярнi статтi