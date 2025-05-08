13-річна школярка рівненського ліцею напала на вчителя з циркулем

Інцидент стався в 24-му ліцеї Рівного, коли 13-річна учениця вдарила свого вчителя циркулем під час уроку.

Про це повідомили у Поліції Рівненщини.

Конфлікт виник через те, що дівчина під час заняття користувалася телефоном і не реагувала на зауваження вчителя. У відповідь педагог спробував втримати ученицю, щоб уникнути повторного нападу, і цей момент потрапив на відео.

Вчитель відмовився від подачі заяви до поліції, а батьки дівчини заявили, що не мають претензій до педагога. В результаті, ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчиною та її родиною, а школа продовжує перевірку інциденту.