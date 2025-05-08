Чесні вакансії: Хто і як контролюватиме ринок праці в Україні

З 8 травня 2025 року в Україні стартує нова ера контролю за ринком праці. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) отримала розширені повноваження і тепер пильно стежитиме за тим, як роботодавці та рекрутингові агенції рекламують вакансії. Основна мета – викорінити дискримінацію та маніпуляції в оголошеннях про працевлаштування.

Ці зміни є частиною ширшого законодавчого акта, що розмежовує компетенції центральних органів влади у сферах промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами та зайнятості населення. Саме в рамках останнього пункту на Держпродспоживслужбу покладено обов'язок моніторити дотримання законодавства щодо реклами роботи.

Що будуть перевіряти?

Під прицілом контролерів опиняться всі без винятку оголошення про вакансії. Особливу увагу приділятимуть:

Дискримінаційним формулюванням: Будуть виявляти обмеження за віком (наприклад, "до 35 років"), статтю ("тільки чоловіки/жінки"), станом здоров'я, расою чи етнічним походженням.

Будуть виявляти обмеження за віком (наприклад, "до 35 років"), статтю ("тільки чоловіки/жінки"), станом здоров'я, расою чи етнічним походженням. Ознакам маніпуляції: Контролюватимуть завищення рівня зарплати без деталізації умов, приховування важливої інформації (як-от нічні зміни чи тривалий випробувальний термін), а також використання розмитих або оманливих формулювань.

Наслідки для порушників та поради роботодавцям

Роботодавців, чиї оголошення не відповідатимуть встановленим вимогам, чекатимуть штрафи. Голова Держпродспоживслужби Андрій Крейтор наголошує: щоб уникнути санкцій, компаніям слід вже зараз провести ревізію своїх вакансій та привести їх у відповідність до законодавства. За його словами, це не тільки збереже кошти, а й зміцнить довіру з боку потенційних кандидатів.

Що це означає для українців?

Очікується, що посилення контролю зробить ринок праці прозорішим та справедливішим. Українці отримають рівний доступ до інформації про вакансії, незалежно від їхніх особистих характеристик, що є кроком до наближення вітчизняних стандартів працевлаштування до європейських. Відтепер пошук роботи має стати більш чесним та відкритим процесом.