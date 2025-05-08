На вчителів, які не спілкуються державною мовою в позакласний час, накладуть великі штрафи

Вже тиждень в українських школах перевіряють дотримання мовного законодавства щодо спілкування освітян державною у позакласний час.

Про це є допис у Facebook Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

«Українська має лунати не лише на уроках, на перервах, на батьківських зборах, в бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі. Вона має бути скрізь! Дослідження, яке ми проводимо разом з ДСЯО четвертий рік поспіль, сприяє утвердженню державної мови. Підвищення якості викладання, контроль за застосуванням української, створення додаткових можливостей для учасників освітнього процесу — краща інвестиція у майбутнє», — написав Кремінь.

Усім учасникам освітнього процесу — батькам, вчителям, школярам — розсилають опитувальники. Деталі пояснив в етері телемаратону «Єдині новини» представник Уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов.

Метою перевірок є з’ясувати реальний стан застосування державної мови в освітньому процесі, а саме:

мову викладання на уроках,

мову спілкування на перервах,

якою мовою говорять учасники освітнього процесу на інших заходах у шкільних стінах.

Порушників мовного законодавства на території освітнього закладу (іншими словами — тих, хто переходитиме на російську) каратимуть штрафами. Це покарання застосовуватимуть винятково до педагогів.

Процедура:

Представник уповноваженого із захисту державної мови з’ясовує усі факти, які спричинили скоєння правопорушення, складає відповідний акт.

У разі встановлення безпосереднього порушника, складає протокол про адміністративне правопорушення.

Далі ці матеріали передаються на розгляд уповноваженого з державної мови, який може застосувати адміністративне стягнення. Мова йде про попередження або про штраф проти вчителів, викладачів або вихователів. Розмір штрафу — від 3400 грн, якщо це порушення перше. Якщо це друге порушення впродовж року — штраф може сягнути 8500 грн.