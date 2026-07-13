Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це свідчать законопроєкти №15401 та №15402, подані президентом до Верховної Ради України.

Відповідно до законопроєкту №15401, пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 2 серпня 2026 року ще на 90 діб.

У документі також зазначено, що Міністерство закордонних справ має поінформувати генерального секретаря ООН та офіційних представників іноземних держав про продовження воєнного стану, а також про обмеження прав і свобод, які пов’язані з його дією.

Законопроєкт №15402 передбачає продовження строку проведення загальної мобілізації також з 2 серпня 2026 року на 90 днів.

Обидва укази набудуть чинності одночасно із законами про їх затвердження Верховною Радою.

Після внесення президентом законопроєктів парламент має розглянути їх та проголосувати за затвердження відповідних указів.

У разі підтримки депутатами воєнний стан та загальна мобілізація безперервно діятимуть після завершення чинного строку — з 2 серпня 2026 року.

ForUA нагадує, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні запровадили 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Верховна Рада вже неодноразово продовжувала їхню дію.

Востаннє парламент підтримав відповідні законопроєкти 28 квітня 2026 року. Тоді 315 народних депутатів проголосували за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — до 2 серпня 2026 року.

Українське законодавство не встановлює обмежень щодо кількості продовжень воєнного стану.