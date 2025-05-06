Дитина випадково пошкодила картину Марка Ротко вартістю €50 мільйонів

Картина Марка Ротко "Сірий, помаранчевий на бордовому, № 8", оцінювана в 50 мільйонів євро, була випадково пошкоджена дитиною в музеї Бойманса в Нідерландах. Як повідомляє BBC News, інцидент стався у залі, де на той момент не було охорони.

Представники музею уточнили, що йдеться про "поверхневі пошкодження": на нижній, незафарбованій ділянці полотна з'явилися подряпини.

Для відновлення шедевра музей оперативно залучив реставраторів як з Нідерландів, так і з-за кордону. Наразі експерти досліджують найкращі методи реставрації, висловлюючи надію на швидке повернення картини до експозиції.

Фахівчиня з реставрації Софі Макелун з Fine Art Restoration Company наголосила на вразливості картин Ротко, створених без захисного лаку. За її словами, навіть мінімальні пошкодження на великих однорідних колірних ділянках стають одразу помітними.

Цей випадок нагадує про попереднє пошкодження роботи Ротко: у 2012 році в Лондоні було навмисно зіпсовано картину "Чорний на бордовому", відновлення якої обійшлося у 200 000 фунтів стерлінгів.

Питання відповідальності за нинішнє пошкодження залишається відкритим. У минулому музей Бойманса вже мав прецеденти виставлення рахунків відвідувачам за зіпсовані експонати.