5 фактів про серіал «Прикордонники» на НТН: сміливість, дружба і пес Мажор

З 5 травня у будні о 19:20 дивіться на телеканалі НТН 24-серійну картину «Прикордонники» виробництва компанії «ДАЛІ БУДЕ ФІЛМЗ» у співпраці з Inter Media Group та за підтримки Державного агентства з питань кіно. Серіал розповідає про молодих хлопців та дівчат, які свідомо обрали шлях захисту Батьківщини. Ділимося з вами фактами про перший вітчизняний серіал, присвячений українським курсантам.

1. Справжній глядацький хіт

«Прикордонники» дебютували у грудні 2024 року і швидко завоювали глядацьку любов. Це найрейтинговіший серіал телеканалу НТН. Він став першим проєктом Inter Media Group на міжнародній платформі Netflix, де увійшов в ТОP-3 глядацьких симпатій. Більше того, «Прикордонники» трималися п’ять тижнів поспіль в TOP-10 популярних серіалів Netflix Україна, а користувачі «Київстар ТБ» взагалі вивели серіал на перше місце серед усіх інших у жовтні та листопаді 2024 року.

Нагадаємо, події серіалу починаються у вересні 2021 року, коли до Національної академії Державної прикордонної служби України вступають нові курсанти. Їхній наставник – герой АТО Іван Криницький – розуміє, що все в країні вказує на розгортання повномасштабної війни, тож його вихованці мають бути готовими…

2. Реалістичний і відповідальний підхід до теми війни

Одним із головних чинників успіху стала достовірність. Зйомки серіалу проходили за участі військовослужбовців і консультантів, які допомагали відтворити атмосферу та реалії прикордонного навчання і служби. «Це велика відповідальність – розповідати про прикордонників під час війни, яка триває. Ми показуємо справжніх героїв, які обрали сенсом свого життя захист рідної країни», – говорить режисер Олексій Єсаков.

Цікаво, що актори, які зіграли курсантів, не мали військової підготовки. Під час зйомок вони вчилися ходити строєм, стріляти, здійснювали марш-кидки та знайомилися з основами військової справи. Усе це допомогло їм органічно вжитися в ролі.

3. Від особистого до загального: дружба, кохання, характер

«Прикордонники» – не лише про військову дисципліну. У серіалі багато особистих сюжетів – перше кохання, справжня дружба, сумніви, втрати та дорослішання. Глядачі побачать, як формуються характери героїв у найскладніших умовах через випробування. «За сюжетом група курсантів поступово перетворюється на міцний і згуртований колектив, де кожен проходить свій шлях – від розгубленого новачка до воїна, який не боїться дивитися в очі небезпеці», – каже сценарист і креативний продюсер серіалу Ярослав Стень.

4. За кадром: зйомки з гумором і традиціями

На майданчику панувала атмосфера справжнього братерства. У команди з’явилися власні традиції і навіть розіграші. «У нас була традиція жартівливих привітань з днем народження. Наприклад, одного з авторів, Богдана Гациляка, викрали просто зі знімального майданчика – з мішком на голові і квестом у лісі, – згадує режисер Олексій Єсаков. – А актор Євген Ламах, який зіграв курсанта Анатолія, отримав три торти в обличчя за один день. Перший – під час зйомки, другий – у наступному дублі, третій – увечері. Зрозуміло, що він цього ніяк не чекав».

Такі моменти – не лише кумедні епізоди, а й свідчення справжнього єднання команди. Цей настрій перейшов і на екран.

5. Чотирилапий герой: німецька вівчарка Мажор

У фінальній серії картини з’являється новий герой – тримісячне цуценя німецької вівчарки, яке стало улюбленцем всієї команди. «Його справжнє ім’я – Мажор. Він активний, відданий і дуже хоробрий, – розповідає власниця собаки Аліна Рибалка. Ярослав Стень додає: «Прикордонники асоціюються з собаками. Саме німецькі вівчарки – найкращі службові собаки. Вони розумні, витривалі і чудово соціалізуються. Крім того, сюжет перегукується з багатьма реальними історіями з фронту – собаки часто залишаються після бойових дій на позиціях, і військові забирають їх собі на виховання. Саме тому ми вирішили включити такого персонажа в історію».

З якими викликами доведеться зустрітися групі курсантів на чолі з їхнім наставником – Іваном Криницьким? Дивіться серіал «Прикордонники» з 5 травня у будні о 19:20 на телеканалі НТН.