Збірна України з футболу дізналася всіх суперників та повний календар матчів відбору на ЧС-2026

Став відомий повний список суперників національної збірної України з футболу у кваліфікаційному турнірі до Чемпіонату світу 2026 року, а також остаточно сформовано календар її ігор. За підсумками жеребкування, що відбулося у грудні 2024 року, "синьо-жовті" потрапили до групи D.

Команда Сергія Реброва позмагається за путівку на Мундіаль з амбітними збірними Ісландії, Азербайджану, а також одним з грандів світового футболу – збірною Франції. Останній суперник визначився за результатами чвертьфінального протистояння Ліги націй 2024/25, де у березні 2025 року французи здолали хорватів у серії пенальті, тим самим приєднавшись до групи України.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026 виглядає наступним чином:

5 вересня 2025, 21:45: Україна – Франція (номінально домашній матч)

Україна – Франція (номінально домашній матч) 9 вересня 2025, 19:00: Азербайджан – Україна

Азербайджан – Україна 10 жовтня 2025, 21:45: Ісландія – Україна

Ісландія – Україна 13 жовтня 2025, 21:45: Україна – Азербайджан (номінально домашній матч)

Україна – Азербайджан (номінально домашній матч) 13 листопада 2025, 21:45: Франція – Україна

Франція – Україна 16 листопада 2025, 19:00: Україна – Ісландія (номінально домашній матч)

Таким чином, збірна України проведе по два поєдинки у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Старт кваліфікації заплановано на 5 вересня домашньою грою проти чинних віцечемпіонів світу – французів.

Шлях на Мундіаль: формат європейського відбору

Загалом Європа матиме 16 представників на Чемпіонаті світу 2026. Прямі путівки на фінальну стадію отримають 12 переможців відбіркових груп. Ще чотири місця будуть розіграні у стикових матчах. У плей-оф візьмуть участь 12 команд, які посядуть другі місця у своїх групах, а також чотири найкращі переможці груп Ліги націй 2024/25, які фінішують нижче другого місця у кваліфікаційній групі.

Груповий етап європейського відбору триватиме з березня по листопад 2025 року. Матчі плей-оф заплановані на березень 2026 року і складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Чемпіонат світу 2026: вперше з 48 командами у трьох країнах

Фінальна частина Чемпіонату світу 2026 року пройде одразу у трьох країнах-господарках: США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане історичним, адже вперше у фінальному турнірі візьмуть участь 48 національних збірних, тоді як з 1998 по 2022 роки їх було 32.

Поєдинки 23-го за ліком світового форуму відбудуться у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано на 11 червня 2026 року у Мехіко, а фінальний поєдинок відбудеться 19 липня у Нью-Йорку.