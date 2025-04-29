Їжте: у Держприкордонслужбі влаштували клоунаду зі снарядами

Державна прикордонна служба опублікувала фото снарядів, закуплених на 23 млрд гривень, які уряд делегував прикордонникам на закупівлі для Сил оборони.

Про це йдеться в дописі ДПСУ.

«Надаємо коротку відповідь на закиди про “розпил бабла“, “корупційну схему“ та “прокладки“. […] Дивіться! Побачили?» — зазначили в Держприкордонслужбі.

Прикордонники розповіли, що отримували від «окремих критиків» зауваження щодо закупівлі на 23 млрд гривень штибу: «Побачимо, чи поставлять», «Похваліться, не ховайте».

«У межах можливого повідомляємо: роботу продовжуємо й не ховаємо. Бо засоби, які закуповує Держприкордонслужба, передусім не просто бачать українські воїни, а й уже використовують на лінії фронту. А найголовніше — на собі їх добре відчувають російські загарбники», — йдеться в повідомленні.

А втім, цей допис викликав нову хвилю критики в коментарях. Зокрема, засновник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що в ДПСУ не відповіли на питання про те, який відсоток боєприпасів з контракту на 23 млрд гривень вже поставлено.

«Це що за клоунада? Ви там геть з глузду зʼїхали? Ми у вас документом запитали. […] Ви НЕ відповіли. Оці фоточки — відповідь? Ви в салоні краси, бляха, працюєте чи державній інституції?! Документ дайте з офіційною відповіддю (а не фоточки). Зовсім з розуму зійшли», — написав Шабунін.

Що відомо про цю закупівлю?

Минулого року Кабінет Міністрів делегував Адміністрації Держприкордонслужби закупівлі озброєння для Сил оборони на 23 млрд грн. Директор Defense Express Сергій Згурець заявляв тоді, що прикордонники отримали пропозицію від польської фірми-посередника про п’ять номенклатур боєприпасів.

Рішення передати гроші прикордонникам викликало багато критики. Одні стверджували, що це крок у протистоянні керівництва Міноборони та його закупівельника — Агенції оборонних закупівель. Інші ж скептично вказували на те, що польська фірма Phu Lechmar пропонує нові вироби в досить обмежені терміни, хоча всі європейські виробники цієї номенклатури вже повністю завантажені замовленнями.

До того ж видання «Наші гроші» писало, що Lechmar до того вже зірвала контракт з Агенцією оборонних закупівель Міноборони на 3 млрд грн.

Депутат Ярослав Железняк направив ДПСУ запитання щодо заборгованостей за контрактами з Lechmar. На що у ДПСУ повідомили: дебіторська заборгованість за контрактами, укладеними 2024 року з польською фірмою, становить 26 млрд грн. Зокрема, з порушеннями термінів постачання товарів — 1,68 млрд грн. Водночас прикордонники повністю оплатили замовлення ще станом на 31 грудня 2024 року.

Але речник ДПСУ Андрій Демченко наголошував: дебіторська заборгованість, про яку йшлося у відповіді Железняку, настає після оплати продукції авансом і до її постачання у визначені контрактом терміни. Тобто вона буде зменшуватися, коли прибуде товар.

Речник ДПСУ зазначив, що, крім закупівлі на 23 млрд грн, Державній прикордонній службі України виділяли також суми на 5,8 млрд грн та 31,1 млрд грн, загалом — майже 60 млрд грн. Тобто із загальної суми у 60 млрд грн ще не надійшли товари на 26,5 млрд грн, а на решту коштів ЗСУ вже передали закуплені засоби.

Він поскаржився, що ті 23 млрд грн, які Міноборони передало ДПСУ, «продовжують використовувати для маніпуляцій». Зокрема, заявив про перекручування інформації.