Під Москвою за допомогою вибухівки вбили рашистського генерал-лейтенанта

Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика внаслідок вибуху в Підмосков’ї 25 квітня.

За фактом убивства відкрили кримінальну справу, повідомила речниця Слідкому РФ Світлана Петренко.

«За наявними даними, вибух стався в результаті спрацьовування саморобного вибухового пристрою», – йдеться в повідомленні.

Раніше про те, що внаслідок вибуху автомобіля в Балашисі поблизу Москви загинув високопоставлений російський військовий, повідомили місцеві телеграм-канали.

Як зазначає російська служба Радіо Свобода, генерал Москалик згадувався зокрема у повідомленні російського державного агентства новин ТАСС у 2021 році. Вказувалося, що він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ. 2015 року, як зазначив журналіст Олег Кашин, Москалик брав участь у переговорах у так званому Нормандському форматі за участю України і Росії, повідомлення про це є на сайті Кремля.

Радіо Свобода виявило, що це, очевидно, був не єдиний випадок участі Москалика у переговорах у Нормандському форматі. Він був у складі російської делегації і в останніх переговорах на найвищому рівні у цьому форматі у 2019 році, вже за участю президент України Володимира Зеленського. Москалик також брав участь у переговорах із тодішнім президентом Сирії Башаром Асадом у 2018 році.

Невідомо, чи він брав участь у війні проти України.

У грудні 2024 року в Москві біля під’їзду свого будинку в результаті вибуху загинув генерал Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту збройних сил Росії. Джерела в українських спецслужбах тоді заявили, що це була їхня операція. Коментарів української сторони щодо можливої загибелі генерала Москалика наразі немає.

До Москви для переговорів із ватажком рашистів Владіміром Путіним 25 квітня, за низкою повідомлень, прибув спецпредставник президента США Стівен Віткофф. Поки що немає ніяких коментарів щодо того, чи міг бути ймовірний замах на генерала якось пов’язаний із переговорами.