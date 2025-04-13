Делегація Шацької громади (Волинська область) на чолі з заступницею селищного голови Шацької ТГ Людмилою Єрофєєвою відвідала шведське місто Умео, де відбувалася конференція мережі співпраці ICLD-центру, що розбудовує та зміцнює демократію за межами ЄС.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила координаторка із співпраці з ICLD Катерина Коверзнєва.

Наразі центр утворив 13 шведсько-українських партнерств. Серед них є і Шацька громада, партнером якої є місто Вестерос.

Під час візиту до Умео українці зустрілися з міністеркою Швеції у справах ЄС Джессікою Розенкранц. Вона підкреслила важливість того, щоб Швеція була об'єднана з Україною в її боротьбі за незалежність і демократію.

Зокрема, на зустрічі було обговорено те, як Swedfund може фінансувати критичну інфраструктуру в Україні, як Шведський інститут може фінансувати двосторонню проєктну співпрацю з Україною та співпрацю між країнами Балтійського моря за участи України.