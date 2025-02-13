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Безпрецедентне досягнення української культурної дипломатії у Римі та Ватикані.

"IVAN MARCHUK “EPIC REALITY” in Rome, Vatican!!! У самому серці Риму, Паласі Канцелярія Ватикан, урочисто відкрилася виставка картин найвидатнішого українського художника Івана Марчука!

Успіх та увага до нашого митця, офіційно визнаного генієм сучасності, безпрецедентні!

Найвідоміші експерти Академії мистецтв Риму та Ватикану стверджують, що унікальна техника маестро плентанизм - це неймовірний внесок в світове мистецтво, який у цьому сенсі ставить українського художника на один рівень з Пікассо та Далі!

Сам Іван Марчук каже, що зміг написати такі картини (їх до речі, 5000!), тому що, йому вдалося зазирнути у саму глибину української душі

Атмосфера заходу була просто чарівна! Організація від Weronika Olena Marczuk і Maria Keil на найвищому рівні! Я дуже вдячний їм за те що, запросили мене стати частиною команди організаторів цієї видатної події!!!", - написав у Facebook голова ГО "Європейський шлях України" і засновник Благодійного фонду "Мистецька ініціатива" Ігор Корж.

 
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