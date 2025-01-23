також у роздiлiСуспiльство
Культура як складова безпеки: дискусія та показ фільму «Малевич» на Мюнхенській конференції з безпеки 2025 6
Чомусь «забули»: з часів Януковича скандальний генерал міліції продовжує очолювати Пенсійний фонд Київської області 11
Детектив НАБУ, який вітк до Румунії, мав доступ до таємної інформації та був поʼвязаний з росією, – матеріали розслідування 20
Валерій Дубіль і БФ молодіжної ініціативи «Надія» передали військовим сучасні, потужні РЕБи на Сіверський та Купʼянський напрямки 18
Російські війська наближаються до Дніпропетровської області, — FT 18
Лише 3 із 73 прокурорів Хмельницької області підтвердили інвалідність, які їм оформила Крупа 14
Київ прийняв майже 25 тисяч маріупольців: Олексій Юренко та благодійний фонд «МІЛА» передали допомогу 20
Пам’яті Світлани Ляшко 30
Журналіст Бутусов маніпулює та поширює неправду про ситуацію на фронті – волонтер Мочанов 21
Нова шкідлива програма маскується під Telegram Premium 15
Поліція, можливо, й хоче запровадити автоматичні штрафи за відсутність страховки, але не може 21
Влада спростовує фейк про мобілізацію з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю через ліквідацію МСЕКів 20
Керівник держави привітав єврейську громаду зі святом Хануки та запалив ханукальні свічки 24
Журналіст-розслідувач Опанасенко досі не спростував докази про фіктивну броню - ЗМІ 30
Понад 30 кілометрів маскувальних сіток передали військовим волонтери з Волині 26
Pin-UP, російський слід і платежі в «Дії»: що відомо? 34
Більшість захоплених ЗСУ територій Курської області вже втрачено, - Economist 67
Силам оборони України загрожує повне оточення в районі села Успенівка 39

Київ знову став осередком добрих справ. Центр підтримки маріупольських переселенців «ЯМаріуполь» прийняв волонтерів від Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» та Благодійного фонду «МІЛА» Олексія Юренка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили голова фонду «МІЛА» Олексій Юренко та засновник Благодійного фонду «Мистецька ініціатива» Ігор Корж.

«Ми привозимо не лише необхідні речі, а й тепло, турботу та підтримку. Це те, що зігріває, дарує надію, оточує любов’ю і наповнює світлом щирих посмішок», – зазначив Олексій Юренко.

Діти з нетерпінням чекали на візит волонтерів, адже у їхніх очах – сподівання, а в серцях – віра в добро. Благодійники передали допомогу дітям та людям похилого віку, які знайшли прихисток у Києві після жахів війни, блокади та окупації Маріуполя.

Нагадаємо, Київ став домом для близько 25 тисяч переселенців із Маріуполя. Центри «ЯМаріуполь», створені для підтримки постраждалих від війни, діють у різних містах України, допомагаючи людям адаптуватися до нових умов життя.

«Наша мета – не залишити жодного маріупольця наодинці з їхнім болем і викликами. Ми поруч, щоб підтримати, допомогти і подарувати віру у світле майбутнє», – додали благодійники.

Дякуємо всім небайдужим, хто допомагає тим, хто цього потребує. Разом ми сильніші!

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6
Теги