Київ знову став осередком добрих справ. Центр підтримки маріупольських переселенців «ЯМаріуполь» прийняв волонтерів від Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» та Благодійного фонду «МІЛА» Олексія Юренка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили голова фонду «МІЛА» Олексій Юренко та засновник Благодійного фонду «Мистецька ініціатива» Ігор Корж.

«Ми привозимо не лише необхідні речі, а й тепло, турботу та підтримку. Це те, що зігріває, дарує надію, оточує любов’ю і наповнює світлом щирих посмішок», – зазначив Олексій Юренко.

Діти з нетерпінням чекали на візит волонтерів, адже у їхніх очах – сподівання, а в серцях – віра в добро. Благодійники передали допомогу дітям та людям похилого віку, які знайшли прихисток у Києві після жахів війни, блокади та окупації Маріуполя.

Нагадаємо, Київ став домом для близько 25 тисяч переселенців із Маріуполя. Центри «ЯМаріуполь», створені для підтримки постраждалих від війни, діють у різних містах України, допомагаючи людям адаптуватися до нових умов життя.

«Наша мета – не залишити жодного маріупольця наодинці з їхнім болем і викликами. Ми поруч, щоб підтримати, допомогти і подарувати віру у світле майбутнє», – додали благодійники.

Дякуємо всім небайдужим, хто допомагає тим, хто цього потребує. Разом ми сильніші!