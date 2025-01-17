Детектив НАБУ Тімур Аршавін, який незаконно перетнув кордон з Румунією та втік, мав прямі звʼязки з росією та великі проблеми з кредитами. Незважаючи на це, він був призначений на посаду у Бюро та отримав доступ до державної таємниці, – йдеться у розслідуванні Informator.ua.

«Людина, яка має прямий зв’язок з країною-агресором, яка має великі проблеми з кредиторами, не лише отримала посаду у НАБУ, але й доступ до державної таємниці. В якийсь момент всі борги детектива закривають, на рахунках в нього з’являються мільйони, а сам він тікає з країни, незаконно перетинаючи кордон. Жодна посадова особа НАБУ не понесла за це відповідальності. В НАБУ вдають, що все гаразд. Питання: скільки ще кротів сидить в НАБУ і чому з цього приводу бездіє Кривонос?», – написав Informator.ua.

Проаналізувавши дані з відкритих джерел та реєстри, журналісти з’ясували, що у батьків і дружини Аршавіна – діюче російське громадянство.

«Аршавіна Анастасія Белігтеївна (дружина – ред.), а в реальності – Дагбаєва Оюна Белігтеївна, громадянка росії з Республіки Саха, м. Нерюнгрі була не лише партнером в особистому житті детектива НАБУ. Аршавін вів з дружиною спільний бізнес: вони були співзасновниками Громадського об’єднання «Комплексні рішення», – зазначили автори розслідування.

За їхніми даними, гроші в Аршавіна неочікувано з’явилися перед його втечею. А от до цього він сидів в мікрозаймах під скажені відсотки протягом усього періоду роботи в НАБУ.

«За офіційною інформацією, лише за два роки він взяв 50 (!) мікрокредитів. Найменша позика складала 500 гривень, максимальна 30 тис. грн. Тобто детектив НАБУ був від чогось настільки залежний, що брав в борг навіть 500 грн», – повідомили журналісти.

Саме цей детектив-боржник, за їхніми словами, представляв інтереси держави у суді в справі проти Коломойського.

«Не в тій (справі – ред.), за якою зараз олігарх перебуває за ґратами, а в іншій, справу, яку, судячи з усього, злило НАБУ. Оскільки, попри всі обіцянки, підозр так і не дочекалися. Матеріали справи – засекречені, але не для детектива – в чоловіка російської громадянки всі доступи, як і до інших справ, були», – наголошено у матеріалі Informator.ua.

НАБУ заявило, що Аршавін на момент участі в судовій справі Коломойського був звільнений, але це неправда, зазначено у розслідуванні.

«Реєстри кажуть інакше: «звільнений детектив» насправді в цей час представляв НАБУ в суді проти Коломойського. Навіщо в Бюро надали неправдиві відомості? Інакше їм довелось би визнати, що в них працював шпигун. А це був би скандал і можлива відставка директора НАБУ Семена Кривоноса», – наголосили журналісти.

Як повідомлялось раніше, детектив Національного антикорупційного бюро Тімур Аршавін утік з України до Румунії. У жовтні 2024 року він перетнув кордон поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався. НАБУ заявило, що він звільнився з Бюро у липні 2023 року.