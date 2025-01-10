«БФ молодіжної ініціативи «Надія» і Благодійний фонд «МІЛА» Олексія Юренка завітали в київській центр «ЯМаріуполь» та передали допомогу дітям і людям похилого віку!», — повідомив у Facebook голова Благодійного фонду «МІла» Олексій Юренко.

Центр ВПО з Маріуполя в Києві.

Київ прийняв біля 25 тисяч переселенців саме з Маріуполя.

«ЯМаріуполь» – це мережа центрів підтримки маріупольських переселенців по всій Україні.

Мета – підтримати людей, які пережили жахи блокади та окупацію Маріуполя. Через війну сотні тисяч маріупольців стали вимушеними переселенцями і перебувають у різних містах України.