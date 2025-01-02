Ізраїльські військові здійснили авіаудар по наметах, де перебували переміщені особи в гуманітарній зоні в південній частині Гази, внаслідок чого загинули щонайменше 11 палестинців, серед яких жінки та діти. Інцидент стався в четвер вранці в районі аль-Мавасі.
Як повідомляє Al Jazeera, цей район був оголошений "безпечною зоною" ізраїльськими військовими на початку війни в Газі. Однак, як зазначають різні джерела, ця зона неодноразово піддавалася атакам ізраїльських військових, включаючи останню атаку 22 грудня, коли загинули вісім осіб.
За даними TRT World, загальна кількість загиблих палестинців з жовтня 2023 року перевищила 45,600 осіб. Водночас, ізраїльські військові не надали жодних коментарів щодо останньої атаки на аль-Мавасі.
Цей інцидент є частиною тривалого конфлікту, який триває вже кілька місяців, і в якому постійно зростає кількість жертв серед цивільного населення. Незважаючи на оголошення про "безпечні зони", такі атаки ставлять під сумнів їхню ефективність та безпеку для мирних жителів.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом