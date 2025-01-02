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Ізраїльські військові здійснили авіаудар по наметах, де перебували переміщені особи в гуманітарній зоні в південній частині Гази, внаслідок чого загинули щонайменше 11 палестинців, серед яких жінки та діти. Інцидент стався в четвер вранці в районі аль-Мавасі.

Як повідомляє Al Jazeera, цей район був оголошений "безпечною зоною" ізраїльськими військовими на початку війни в Газі. Однак, як зазначають різні джерела, ця зона неодноразово піддавалася атакам ізраїльських військових, включаючи останню атаку 22 грудня, коли загинули вісім осіб.

За даними TRT World, загальна кількість загиблих палестинців з жовтня 2023 року перевищила 45,600 осіб. Водночас, ізраїльські військові не надали жодних коментарів щодо останньої атаки на аль-Мавасі.

Цей інцидент є частиною тривалого конфлікту, який триває вже кілька місяців, і в якому постійно зростає кількість жертв серед цивільного населення. Незважаючи на оголошення про "безпечні зони", такі атаки ставлять під сумнів їхню ефективність та безпеку для мирних жителів.
ForUm

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