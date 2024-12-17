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Близько 50% території Курської області, яку вдалося захопити українським військовим від початку Курської операції, вже перейшли під контроль росіян.

Про це пише Economist.

Журналісти поспілкувалися з українським військовим, на ім’я Іван Бакрев, який командує артилерією 82 десантно-штурмової бригади. За його словами, росіяни посилили наступ, і так було навіть до того, як у бій на Курщині вступили солдати з Північної Кореї.

Він вказує на «величезну» перевагу росіян в особовому складі, артилерії й техніці. Через це, мовляв, Україна вже втратила «близько половини» територій, яку колись контролювала на Курщині.

Він пов’язує відступ із тим, що наприкінці вересня елітні українські підрозділи на Курщині замінили «менш загартовані». Це, на його думку, було помилкою. Тепер росіяни намагаються відрізати основне українське угруповання від України, атакуючи зі східного та західного флангів.

Зазначимо, останніми днями Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про посилення штурмів на позиції українських оборонців на Курщині. Так, 16 грудня там відбулося 68 боєзіткнень, що більше, ніж на Покровському напрямку на Донеччині, де було 52 зіткнення.

Крім того, на Курщину рф кинула «помітну кількість» солдатів з КНДР, казав президент Володимир Зеленський. За даними розвідки, під час штурмів упродовж 14-15 грудня загинули та зазнали поранень до 30 солдатів з Північної Кореї.
ForUm

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