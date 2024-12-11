У кількох заступників командира “Азова” Прокопенка зʼявились квартири в одному з найдорожчих ЖК Києва. Про це з посиланням на відповідні документи розповів народний депутат VIII скликання та блогер Ігор Мосійчук, наголосивши, що житло мають отримати не лише “обрані” командири “Азову”, а всі військовополонені та родини загиблих азовців, які наразі не мають за що жити.

“В моєму розпорядженні опинились документи, які свідчать, що за короткий проміжок часу одразу у кількох заступників командира полку «Азов» Прокопенка зʼявились квартири в одному з найдорожчих ЖК Києва — «Новопечерських Липках». Коштовні квадратні метри зʼявились у Івана «Ігната» Ігнатьєва, Богдана «Тавра» Кротевича, Микити «Раз-Два» Надточія, Сергія «Мольфара» Цісарука, Олега «Апіса» Хоменка, Святослава «Калини» Паламара. Середня вартість кожної квартири, згідно з документами, близько 20 мільйонів гривень або півмільйона доларів. Загальна вартість купленої нерухомості виходить в районі 120 мільйонів гривень”, - заявив Мосійчук.



Він додав, що, за документами, Кротевич купив ще одну квартиру в Софійській Борщагівці - скромнішу, на 65 квадратів.



“Питання в тому – чим коштом вони були придбані? Бо щось підказує, що навряд кожен з них успішний бізнесмен або може дозволити на зарплатню придбати таку розкіш. Якщо кошти були надані кимось з «добрих людей», мені здається їх точно було куди спрямувати більш справедливо. Маю на увазі родини полонених та загиблих героїв «Азову», багато з яких не отримали нічого та не завжди мають на що жити, не те що купувати елітне житло в столиці. ПЕРЕКОНАНИЙ, що житло від ДЕРЖАВИ і БЛАГОДІЙНИКІВ мають отримати ВСІ без виключення військовополонені а не лише обрані, хоч вони і командири!” - підкреслив політик.

Закликавши в першу чергу самого Дениса Прокопенка, який має нести моральну відповідальність за своїх підлеглих, а також згаданих заступників командира “Азову” прокоментувати цю інформацію.Також звертаю на неї увагу журналістів-розслідувачів, які не бояться братись за складні теми Mykhailo Tkach, Denys Bihus, Anna Babinets. І до речі, за інформацією мого джерела, Прокопенко теж вибирав квартиру в цьому ЖК, але вона коштувала 1,2 млн доларів і купівля з якихось причин не відбулася. Поки що…” - завершив Ігор Мосійчук.