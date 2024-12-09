Правоохоронці розслідують звинувачення в неналежній поведінці проти мера шотландського Единбурга Кеммі Дея. Йому закидають надсилання повідомлень сексуального характеру українським біженцям.

Про це пише шотландський таблоїд Daily Record.

Журналісти з’ясували, що Дей «бомбардував» українських біженок повідомленнями, у яких запитував їх про їхні сексуальні вподобання, робив компліменти щодо зовнішнього вигляду та пропонував «зустрітися за вином».

Видання ознайомилося з повідомленнями, які він надсилав громадянкам України, — у них він також використовує емоджі серця та поцілунку. Крім того, Дей знаходив українок у застосунках для знайомств, де його повідомлення були більш відвертими.

Одна із жінок, із якою поспілкувалися журналісти, розповіла, що після приїзду до Шотландії почувалася самотньою в новій країні. Тому вона була здивована, коли нею «зацікавилася людина такої високої посади». За її словами, вона кілька разів бачила Дея на проукраїнських акціях.

Інші українки також розповіли, що мер Единбургу виявляв до них сексуальний інтерес, і вони намагалися бути з ним «ввічливими», хоч «відчували тиск» від його натяків на секс.

Раніше радник Дея, якого цитує Daily Record, повідомив службі інформування мерії про його поведінку щодо однієї з біженок, але там йому порадили звернутися до поліції. Однак і там не знайшли злочину в його поведінці.

«Там був елемент динаміки влади. Людина не могла порушити це питання через свій статус і страх відплати. Ви говорите про найбільш вразливих людей, біженців», — розповів радник.

Тепер же поліція взялася розглядати цю скаргу, допитавши інших радників і голову виконавчої влади. Наступного тижня мають відбутися інші допити.

Сам Дей раніше казав, що з ним не зв’язувалася поліція, і він нібито не має уявлення про розслідування, що триває проти нього.

Тим часом у Лейбористській партії, до якої він належить, заявили, що серйозно ставляться до всіх скарг на Дея і розслідують їх. На час з’ясування його відсторонили з посади голови партії в міській раді.

Лідери опозиції в міській раді Единбурга закликали Дея негайно піти у відставку на тлі звинувачень проти нього. Так, лідерка Шотландської національної партії Сіміта Кумар назвала звинувачення «приголомшливими» і сказала, що «майже втратила дар мови», передає GB News.