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Украина сможет выдержать следующую зиму, хотя для этого нужна сознательность граждан и бизнеса, а также ответственные шаги от наших союзников и государства. Об этом в своем интервью рассказал предприниматель и эксперт по энергетике Александр Кацуба.

Ключевыми факторами успешного прохождения зимы предприниматель назвал предоставление союзникам дополнительных систем ПВО во избежание новых больших повреждений, погоду, от которой зависит необходимый объем тепла и электричества, а также то, что сделают правительство, местные власти и наши партнеры для подготовки к зиме.

По мнению Кацубы, главным приоритетом Украины должны стать инвестиции в децентрализацию производства тепла и электричества. Это могут делать и местные и центральные органы власти.

“Многое было сделано во время и после первой зимы после вторжения, но нужно больше. Теперь мы прекрасно знаем, что много безопасности не бывает. Я убежден, что власть любого уровня должна вкладываться сейчас в два направления – Вооруженные силы и надежность критической инфраструктуры”, - подчеркивает эксперт.

Что касается помощи от партнеров, то от них Кацуба ждет помощи деньгами, оборудованием и подстраховкой по импорту электроэнергии, если у нас будет дефицит.

“Сейчас у нас уже 1700 МВт мощностей передачи электричества из ЕС и в ЕС, это в 3,5 раза больше, чем было еще полгода назад. Зимой, когда у нас был профицит поколения, мы экспортировали электроэнергию. Сейчас мы можем ее импортировать при необходимости”, – резюмирует предприниматель.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.

 

 
ForUm

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