Останні тижні нагадали нам, що Росія все ще спроможна завдавати концентрованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Тому Україна на національному та місцевому рівні вже зараз має інвестувати гроші у енергозбереження та модернізацію інфраструктури. Про це у своїй колонці написав експерт у сфері енергетики, підприємець Олександр Кацуба.

Кацуба вважає, що початок реалізації послідовної політики у енергозбереженні вже зараз — в тому числі з залученням зовнішнього ресурсу в рамках європейського “зеленого курсу” — дозволить почати скорочувати споживання тепла й електрики, і допомогти країні в короткостроковій перспективі. На думку експерта, програма енергозбереження має включати пільги та доступні програми утеплення, скорочення викидів, переведення громадського транспорту на електрику та біопаливо, виділення дотацій на вирощування енергетичного лісу, перероблення та екологічного спалення сміття.

“Завжди найкраще, що можна зробити в часи короткострокових викликів — думати стратегічно. Вирішувати термінові виклики, але думати, планувати та реалізовувати стратегію, що спирається на найкращі практики децентралізації й енергозбереження. Це дозволить і знизити вплив російських терористичних атак на наше повсякденне життя, і значно розширити довгострокові можливості української енергетики та екології”, резюмує підприємець.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.