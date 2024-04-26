Известный украинский предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба в своем интервью впервые прокомментировал дело НАБУ против бывшего нардепа Сергея Пашинского по делу "топлива Курченко"

После того, как Кацуба покинул пост заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины", на которой работал с декабря 2012 по август 2014, его пытались обвинить в том, что он помог одиозному предпринимателю Сергею Курченко украсть горючее, которое у компании Курченко должен был покупать "Нафтогаз" . При этом еще в 2015 году журналисты издательства Bihus рассказывали, что именно Пашинский и его сообщники якоби конфисковали горючее на нужды ВСУ, но на самом деле просто продали его компаниям знакомого Пашинского Владимира Тищенко. В феврале 2024 года НАБУ выдвинул официальные обвинения Пашинскому, Тищенко и еще 4 подозреваемым в хищении топлива.

В своем интервью Кацуба так прокомментировал эту новость: «Я надеюсь, следствие НАБУ восстановит настоящую картину. Когда горючее до армии не дошло, они придумали историю, что нефтепродукты украл кто-то другой. Это пытались повесить на меня. Но, как видим, понадобилось 9 лет, чтобы НАБУ объявило подозрение Пашинскому”.

При этом Кацуба считает, что еще рано говорить о восстановлении справедливости: «Во-первых, нет еще приговора суда. Во-вторых, происходящее никак не вернет нервы и силы, которые потеряла моя семья, мои друзья и я, пока мы пытались доказать мою непричастность. Однако хорошо, что у нас формируются такие институции как НАБУ, которые могут выявлять реальных коррупционеров”.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.