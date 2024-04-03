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Александр Кацуба, известный в прошлом менеджер государственных предприятий "Полтавагадобыча", "Черноморнефтегаз" и НАК "Нафтогаз", вернулся на рынок добычи газа как частный игрок. Об этом в своей статье, посвященной предпринимателю, сообщает издание BusinessUA.

Издание сообщает, что несмотря на полномасштабное вторжение, Кацуба вернулся на рынок газа. В 2023 году его компания АЛЬФА ГАЗ начала работать над частной добычей газа. По состоянию на начало 2024 года компания добывает 1,0 – 1,5 миллиона кубометров газа в месяц.

Сам Кацуба относит компанию к средним по размеру игрокам рынка. Планирует ли предприниматель дальнейшее расширение своего газодобывающего бизнеса, пока неизвестно, сам предприниматель комментирует это осторожно и ссылается на зависимость от дальнейшего хода войны.

Справка. Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ. Александр Кацуба стал известен в начале 10-х годов благодаря работе в государственных энергетических гигантах. С 2010 года начал работать заместителем директора по экономике в "Полтавагаздобыче", затем - заместителем председателя правления "Черноморнефтегаза". С декабря 2012 по август 2014 Александр Кацуба был заместителем Председателя правления и членом правления НАК "Нафтогаз Украины". Последние 10 лет Кацуба активно развивает свой бизнес, а с началом полномасштабного вторжения России присоединился к волонтерской деятельности.

 

 
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