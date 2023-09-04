До кінця 2023 року Україна планує запровадити ще близько 200 стандартів НАТО, окрім майже 300 впроваджених, але стандарти не будуть ключовими при прийнятті рішення про прийняття нашої країни до Альянсу.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Укрінформ

"У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО, - каже він. - Це – майже чверть від загальної кількості. З них: 174 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу), 113 – ініціативні. За цим показником Україна займає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів. До кінця 2023 року прийнято до виконання та планується запровадити ще близько 200 стандартів".

Резніков зазначив, що загалом існує більше 1200 стандартів НАТО, однак не всі вони мають бути впроваджені для прийняття країни до Альянсу.

"Коли ухвалюватимуть політичне рішення щодо запрошення і прийняття України в НАТО, то його прийматимуть не за кількістю стандартів НАТО, які у нас впроваджені", – заявив він.

Він розповів, що запитував міністрів країн, які вступили до НАТО з 1991 або з 1997 року: "Скільки стандартів НАТО ви маєте у відсотковому або кількісному розумінні?".

"Відповідь: у середньому, приблизно 30%. Необхідних нормативно-правових актів в їхніх країнах прийнято близько 40%. Деякі країни мають 2% впровадження стандартів НАТО, деякі – 8%. Тобто, не треба всі 100% мати, щоб бути прийнятим до Альянсу!", – наголосив міністр.

За його словами, визначальними для прийняття України до НАТО будуть три компоненти: наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами, прозорі процедури забезпечення Збройних сил та спільне планування операцій.

"Все, три речі. Якщо країна відповідає цим трьом критеріям – вона стає країною НАТО", – сказав Резніков.