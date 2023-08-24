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Президент Володимир Зеленський повідомив, що військові до нього звернулись з проханням про посилення мобілізації, але він вважає, що спочатку потрібно навети лад у військкоматах та військово-лікарських комісіях. Про це Зеленський сказав під час брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи.

"Скажу відверто: військові до мене звернулись з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати", - сказав він.

Президент зазначив, що в цьому питанні спочатку потрібно розібратися хто це робить і як.

"Тому питання військкоматів, ВЛК (військово-лікарських комісій)  дуже важливе. Треба дуже швидко, як можна швидко прискорити процеси, навести порядок, а потім вже починати розмову про те, щоби збільшувати - як, ким, чим", - сказав він.
ForUm

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