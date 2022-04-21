Для посилення обороноздатності й першочергових заходів із відновлення звільнених територій Україна залучатиме благодійні кошти на підтримку нашої держави в межах проекту «United24». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд затвердив порядок накопичення та витрат коштів, що надходять до України як благодійна допомога. Документ чітко визначає, які рахунки є офіційними та які органи державної влади можуть витрачати ці кошти. Уся інформація про це буде публічною та прозорою», — зазначив він.

Зі слів прем’єр-міністра, такий механізм дасть змогу швидко збирати кошти на забезпечення потреб Збройних Сил України, охорони здоров’я, а також на пріоритетні заходи з відновлення економіки й пошкодженої інфраструктури, аби оперативно налагодити життя на деокупованих територіях.