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Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій. 

Це підтвердила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, пише Європейська правда з посиланням на BBC.

Вона сказала, що першими машинами будуть українські танки Т-64, але за ними підуть і інші, зокрема, бойові машини піхоти.

Чорнохова повідомила, що Чехія була першою країною, до якої Україна звернулася з проханням про обслуговування та ремонт бойових машин. 

Видання Seznam також повідомило, що машини ремонтуватимуть у сусідній з Україною Словаччині.

Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки - радянські Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її чинних резервах. 

Є також повідомлення про постачання самохідної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

У Міноборони Чехії відмовляються уточнювати обсяг і тип постачання Україні, підтверджуючи лише те, що країна відправляє як легке, так і важке озброєння, і продовжуватиме це робити, незважаючи на заперечення Росії.

Поряд з офіційною військовою допомогою уряду, краудфандингова кампанія із закупівлі зброї для Збройних сил України наразі зібрала понад 40 мільйонів євро.
ForUm

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