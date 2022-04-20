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Федеральний уряд Німеччини більше не бачить можливості постачати в Україну зброю із запасів Бундесверу.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Хебестрейт, повідомляє Європейська правда з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

«Бундесвер надав усе, що може», - сказав він.

Тому, з його слів, доводиться йти іншими шляхами, наприклад, фінансувати закупівлі в галузі озброєння. Хебестрейт має на увазі переговори з Україною та промисловістю про те, що необхідно і можна постачати.

Затримки з постачанням зброї з німецької сторони немає, наголосив він.

Як повідомлялося, у дискусії щодо поставок зброї в Україну Бундесвер відхилив заяви про те, що він міг би негайно поставити частину свого важкого озброєння Україні, якщо Німеччина цього захоче. Як заявив заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь, такі поставки можуть ослабити німецьку армію.
ForUm

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