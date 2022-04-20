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В ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти провели щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг, повідомляє Головне управління розвідки України.

У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ. Всі другорядні дороги (в тому числі – ґрунтові) повністю заміновано. Як пояснюють самі окупанти, це робиться з метою недопущення проїзду волонтерського транспорту та українських ДРГ.
ForUm

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