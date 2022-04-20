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Через обстріли російської армії в Україні станом на 18 квітня постраждали 17 торговельних центрів загальною площею 846 тис. кв. м, повідомила агентству Інтерфакс-Україна прес-служба Української ради торгових центрів (УРТЦ).

За її даними, ступінь пошкоджень різний - від пошкоджень фасаду до знищених будівель.

Згідно з попередньою оцінкою експертів УРТЦ, загальна відновна вартість пошкоджених та зруйнованих ТЦ становить $248 млн.

Окрім того, є дані про пошкодження на суму $13,5 млн у шести торговельних об'єктах, які за класифікацією не належать до ТЦ через малу площу.

У пресслужбі УРТЦ також повідомили, що збирали інформацію про 324 ТРЦ. Під час оцінки пошкоджень консолідували дані з відкритих та локальних джерел про уражені об'єкти. До постраждалих увійшли торговельні центри з пошкодженнями будівель. Якщо будівля пошкоджена більше ніж на 50% – рахували 100%.

Водночас оцінювання пошкоджень відбувалося за допомогою власників ТЦ та експертів.

Як зазначається, у дослідженні не враховували збитків ритейлу (товар, обладнання); об'єкти, які не є торговельними центрами за європейською класифікацією; втрачену вигоду, а також витрати на одержання коштів на відновлення. Не враховували й окремих будівель ритейлерів, якщо вони не є ТЦ (Епіцентр, Novus, АТБ тощо).

Як повідомлялося, УРТЦ приєдналася до проєкту «Росія заплатить» щодо оцінки втрат економіки через руйнування інфраструктури, понесених під час війни. Проєкт був організований командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

УРТЦ – некомерційна організація, що об'єднує учасників ринку торгівельної нерухомості країни.
ForUm

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