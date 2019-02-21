В четверг, 21 февраля, произошел пожар в торговом центре Art Mall по адресу улица Заболотного, 37, сообщает Информатор.

Пожар произошел около 2:15.

По словам работников супермаркета Fozzy, возгорание произошло в одном из холодильников. Едкий дым быстро окутал помещение магазина, а пепел засыпал продукты и товары супермаркета. К счастью, огонь удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные проверяли территорию и препятствовали возможному повторному возгоранию. По предварительной версии, пожар в холодильнике произошел из-за короткого замыкания.

На месте работали несколько пожарных машин, патрульная полиция и «скорая». Детали происшествия и причины возгорания установит следствие.