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В четверг, 21 февраля, произошел пожар в торговом центре Art Mall по адресу улица Заболотного, 37, сообщает Информатор.

Пожар произошел около 2:15.

По словам работников супермаркета Fozzy, возгорание произошло в одном из холодильников. Едкий дым быстро окутал помещение магазина, а пепел засыпал продукты и товары супермаркета. К счастью, огонь удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные проверяли территорию и препятствовали возможному повторному возгоранию. По предварительной версии, пожар в холодильнике произошел из-за короткого замыкания.

На месте работали несколько пожарных машин, патрульная полиция и «скорая». Детали происшествия и причины возгорания установит следствие.
ForUm

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