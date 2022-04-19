Прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно священника за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирщини.

Установлено, що 64-річний настоятель церкви московського патріархату, що у Новоград-Волинському районі, у березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм «цінні» настанови, як насправді треба сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії.

Підозрюваний намагався переконати громаду у тому, що влада російської федерації прислала військо визволити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братського народу.

«Батюшка»-колаборант стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні домівки і все довкола не російські війська, а українські збройні сили.

Аби довести до настоятеля свою позицію та переконання, прихожани перенесли суперечку з вулиці - до правоохоронних органів, де кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва окружної прокуратури, проводив Новоград-Волинський райвідділ поліції.