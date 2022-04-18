Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Кишинів не може надавати Києву військову допомогу.

На пресконференції в понеділок вона не прокоментувала інформацію, що з'явилася в українських ЗМІ, про те, що Молдова відмовилася надати Україні шість винищувачів МіГ-29, що залишилися в республіці з радянських часів, передає Інтерфакс-Україна.

«Молдова підтримує Україну та її громадян... в інший спосіб - приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу, дотримуючись усіх міжнародних санкцій у банківсько-фінансовому секторі», - сказала Гаврилиця.

«І нині в Молдові залишається понад 90 тисяч біженців з України, ми надаємо їм усю необхідну допомогу. Стосовно військової допомоги, то є країни, куди більш оснащені (військовою технікою) та розвинені, які мають економічну та енергетичну можливість, щоб надати таку допомогу», - заявила Гаврилиця.

Водночас прем'єр-міністра не відповіла на пряме запитання журналіста про те, чи був запит на передачу винищувачів із боку Києва чи ні.

Напередодні низка українських ЗМІ повідомила, що Київ запитав Кишинів про продаж або передачу винищувачів МіГ-29, що перебувають на його балансі, але отримав відмову.

Шість МіГ-29 залишилися у розпорядженні міністерства оборони Молдови з радянських часів. Наприкінці 90-х років вони пройшли капітальний ремонт у Білорусі. Відтоді літаки у повітря не піднімалися, тому невідомо, в якому технічному стані вони перебувають.