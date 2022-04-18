также в разделеПолитика
Зеленський: Україна не віддасть свої території заради закінчення війни 36
МЗС спростовує заяви Вучича про нібито причетність України до «мінування» сербських літаків, які літають в РФ 15
Медведчук пропонує президентам України та РФ обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя 60
Зеленський кличе Макрона в Україну: «Хочу, щоб він зрозумів, що це геноцид» 12
Зеленський: Ми можемо боротися з Росією і 10 років 16
Україна заповнила опитувальник для статусу кандидата на членство в ЄС 12
В Міноборони повідомили, чому Росія ніяк не може розпочати агресивний наступ на Донбасі 91
Украина критикует Германию за отсутствие информации по военной помощи 17
Зеленський вважає, що Путін може використати ядерну сброю 20
Медведчука після спроби втечі відправили під варту 31
Президент считает, что уничтожения защитников Мариуполя поставит в переговорах с Россией точку 26
РФ угрожает Швеции и Финляндии последствиями из-за курса в НАТО 27
РФ пригрозила США «непередбачуваними наслідками» за постачання зброї Україні 48
Зеленський: Доля вивезених окупантами з Маріуполя людей – невідома 60
Група українських і міжнародних експертів відстежує шляхи транспортування російської нафти 14
Фракція «Слуга народу» поповнилась новим депутатом 17
Зеленський назвав головну найближчу мету Росії у війні 24
Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу 13

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Кишинів не може надавати Києву військову допомогу.

На пресконференції в понеділок вона не прокоментувала інформацію, що з'явилася в українських ЗМІ, про те, що Молдова відмовилася надати Україні шість винищувачів МіГ-29, що залишилися в республіці з радянських часів, передає Інтерфакс-Україна.

«Молдова підтримує Україну та її громадян... в інший спосіб - приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу, дотримуючись усіх міжнародних санкцій у банківсько-фінансовому секторі», - сказала Гаврилиця.

«І нині в Молдові залишається понад 90 тисяч біженців з України, ми надаємо їм усю необхідну допомогу. Стосовно військової допомоги, то є країни, куди більш оснащені (військовою технікою) та розвинені, які мають економічну та енергетичну можливість, щоб надати таку допомогу», - заявила Гаврилиця.

Водночас прем'єр-міністра не відповіла на пряме запитання журналіста про те, чи був запит на передачу винищувачів із боку Києва чи ні.

Напередодні низка українських ЗМІ повідомила, що Київ запитав Кишинів про продаж або передачу винищувачів МіГ-29, що перебувають на його балансі, але отримав відмову.

Шість МіГ-29 залишилися у розпорядженні міністерства оборони Молдови з радянських часів. Наприкінці 90-х років вони пройшли капітальний ремонт у Білорусі. Відтоді літаки у повітря не піднімалися, тому невідомо, в якому технічному стані вони перебувають.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги