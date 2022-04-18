За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову.
Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває.
Об‘єкти зазнали суттєвих пошкоджень.
«На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина. Дані уточнюються», - повідомив чиновник.
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