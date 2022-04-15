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Дорожні служби Києва розпочали ямковий ремонт доріг у столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

«Навіть в умовах воєнного стану і складної економічної ситуації, дорожні служби здійснюють ремонти доріг, де це вкрай необхідно - там, де утворилися вибоїни та ями після зимового періоду. Плани з капітальних та поточних ремонтів довелося дещо відтермінувати. А роботи з аварійного ямкового ремонту тривають у всіх районах міста», - написав він.

Зокрема техніка та бригади «Київавтодору» працюють на вулицях: Чорновола, Омельяновича-Павленка, Солом‘янській, Леся Курбаса, Верховинній, Кільцевій дорозі, Малевича, Констянтинівській, на площі Перемоги та в Тверському тупику.
 
Працівники «Київавтодору» разом зі столичними рятувальниками, волонтерами також допомагають у відновленні зруйнованих російськими окупантами містечок під Києвом.

У Гостомелі, наприклад, останніх два дні працювали 20 одиниць спецтехніки з фахівцями зі столиці, а також - понад 60 рятувальників та волонтерів, 20 фахівців міського управління ДСНС. 

Майже тиждень працюють наші служби в Бородянці. За ці дні з Києва туди спрямовано 106 одиниць техніки. А також - 140 волонтерів, залучено 609 чоловік особового складу столичного управління ДСНС.
ForUm

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