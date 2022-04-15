Загрози світовій продовольчій безпеці та зростання цін на с/г сировину викликані блокадою українських портів російськими військовими кораблями, тому Україна має чинити відсіч агресору на морі та суші, щоб українські зернові та олійні потрапили на світовий ринок, підкреслив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

«Знищення «Москви» – кращий внесок у подолання голоду в світі, ніж будь-які програми ООН. Генсек ООН каже, що 1/5 людства страждатиме від голоду через війну. Я згоден щодо 1/5, але треба казати простіше - голод шириться через блокування наших портів і торгівлі в Чорному морі військовими кораблями рф. Кукурудза, пшениці, олія в нас є. Вивезти не дають російські кораблі, які розстрілюють торгівельні судна», - написав він.

Торгпред підкреслює, що якби не агресія рф, то ціни були б високими, але не захмарними. Якби не росія, то Африка і Близький Схід не думали б де наскрести грошей, аби купити на останнє пшениці.

«росія дурить багатьох, коли каже що сама задовольнить попит на зернові. По-перше, не задовольнить, бо крім пшениці є ще не менш важлива кукурудза і олія. А по-друге, те що вона робить - це здирництво і витягування з єгиптян і інших останньої копійки», - пише Качка.

Тому план А щодо подолання голоду - це відсіч агресії на морі і на суші. Так щоб українські зернові і олійні у повному обсязі потрапили на ринок.

План Б - максимальна логістика через західний кордон. Зараз мурашник зернового і олійного ринку відбудовує ефективне перевезення баржами, вагонами і автомобілями через західний кордон. Це сотні тисяч операцій по сертифікації, пошуку вагонів і барж, встановленню комерційних звʼязків тощо.

План В – створити фонд/програму/організацію, в якій міжнародні чиновники будуть купувати на гроші багатих і роздавати бідним – не план. Так - Україна бере активну участь в WFP, але масштаб нинішньої проблеми під силу лише ринку.

«Лише нормальна мирна торгівля може врятувати світ від нинішньої продовольчої кризи. Про що і говориться в документах Міжнародної зернової ради і Міжнародної морської організації. Ці організації розуміють - збалансована торгівля і вільне мореплавство - це першооснова. Все решта - допоміжне. А голодом світ морить росія і її військові кораблі - і чим менше їх буде тим більше шансів на те, що українські аграрії таки нагодують світ. Зараз особливо яскраво видно наскільки наш зернова та олійна індусрії стали ефективними за останні роки»,- резюмував торгпред.