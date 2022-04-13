У Кремлі не вбачають можливості обміну народного депутата, колишнього співголови партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука на полонених українських військовослужбовців.

«Що стосується обміну, про який із таким жаром, запалом та задоволенням заговорили різні діячі в Києві, то Медведчук не є громадянином Росії, він не має жодного стосунку до «спеціальної військової операції». Він є іноземним політичним діячем», - сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації», - наголосив пресс-секретар Путіна.

Нагадаємо, увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій «вугільній справі» (ст. 111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України. Діяльність Медведчука у «вугільній справі» правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.