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Офіс генерального прокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами ( ч. 2 ст. 442 КК України). Про це повідомляє прес-служба ОГП.

За даними слідства, підозрюваний, який є автором книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков», у своєму творі системно просував твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Автор закликав владу РФ провести так звану «денацифікацію» України. В тому числі шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю.

Підозрюваний вказав на необхідність початку «денацифікації», а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих «ДНР» та «ЛНР», просуваючись далі по всій території України. Серед його ідей – фільтраційні і концентраційні табори для українців та навіть їх повне знищення.


Твердження з книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков» неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України. А Управління справами Президента РФ закупило її для вивчення та використання посадовими особами.



 Слідство у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Служби безпеки України.
ForUm

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