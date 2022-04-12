Постраждалі особи внаслідок застосування ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані, повідомляє полк Азов.
«Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі через ворожий вогонь неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів», - йдеться у повідомленні.
Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей.👇🏼 pic.twitter.com/G5myNNkJu6— АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022
Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки
Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в ділянці ротоглотки, слизових ділянок очей.
Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий. Основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння.
Раніше полк повідомив, що окупанти застосували проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Її скинули з ворожого БПЛА.
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