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В Бучі під час огляду тіл з масового захоронення виявили і тіло поліцейського, повідомив очільник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Старший лейтенант поліції Юрій Чабах, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління, за попередніми даними був застрелений російським снайпером під час бойових дій в місті.

Нагадаємо, українські правоохоронці підтвердили загибель 1222 жителів Київської області від рук російських окупантів.
ForUm

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