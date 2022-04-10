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Українські правоохоронці підтвердили загибель 1222 жителів Київської області від рук російських окупантів, повідомила в інтерв'ю телеканалу Sky News генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«Станом на ранок 10 квітня ми знайшли тіла 1222 жителів, загиблих під час російської окупації Київської області. Це тільки в Київській області», - сказала вона, передає Інтерфакс-Україна.

З її слів, Офіс генерального прокурора розпочав 56 кримінальних проваджень за статтями воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
ForUm

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